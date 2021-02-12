طاهر محمد طاهر: أعلم قيمة الأهلي.. وحققت بطولتين في 3 أشهر

أكد طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي، أن برونزية كأس العالم للأندية مهمة للجماهير واللاعبين، مضيفا أن القرعة اوقعتنا في مباراة قوية للغاية امام بايرن ميونخ بطل دورى ابطال أوروبا .

وأضاف طاهر خلال تصريحات تلفزيونية : في ثلاث اشهر حققت بطولتين مع النادي الأهلي كأس مصر وبرونزية كأس العالم ومنذ اليوم الاول لي وانا اعلم قيمة الأهلي وضغط المباريات والبطولات وهذا سبب انضمامي .

وأكمل: "اللاعبون يساعدوني منذ اليوم الأول.. وسهل اندماجي مع الفريق.. ودخلت التشكيل مبكرا".

وأردف : اصعب لحظات البطولة كانت رؤية الجمهور بالنسبة لي كانت اول مرة اري جمهور النادي الأهلي اما بعض اللاعبين الاخرين فكان بالنسبة لهم الامر عادي .

وأختتم طاهر محمد طاهر تصريحاته : اشكر الجماهير علي الدعم المستمر حتي في مباراة نهائي كأس العالم بين بايرن ميونخ وتايجرز المكسيكي .