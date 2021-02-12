طاهر محمد طاهر: أعلم قيمة الأهلي.. وحققت بطولتين في 3 أشهر

وأضاف طاهر خلال تصريحات تلفزيونية : في ثلاث اشهر حققت بطولتين مع النادي الأهلي كأس مصر وبرونزية كأس العالم ومنذ اليوم الاول لي وانا اعلم قيمة الأهلي وضغط المباريات والبطولات وهذا سبب انضمامي .
وأكمل: "اللاعبون يساعدوني منذ اليوم الأول.. وسهل اندماجي مع الفريق.. ودخلت التشكيل مبكرا".
وأردف : اصعب لحظات البطولة كانت رؤية الجمهور بالنسبة لي كانت اول مرة اري جمهور النادي الأهلي اما بعض اللاعبين الاخرين فكان بالنسبة لهم الامر عادي .
وأختتم طاهر محمد طاهر تصريحاته : اشكر الجماهير علي الدعم المستمر حتي في مباراة نهائي كأس العالم بين بايرن ميونخ وتايجرز المكسيكي .
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