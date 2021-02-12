سيد عبدالحفيظ يكشف دور الخطيب في الوصول لـ كأس العالم

وأضاف سيد عبدالحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية : لا يمكن اختصار دور الخطيب في كأس العالم للأندية بل منذ بطولة الدورى التي كانت سبب وصول الفريق لقطر إلا أن التدعيمات والاشراف المنتظم من رئيس النادي منذ البداية هو السبب.
وأكمل: هناك لقطة في مباراة بايرن ميونخ بنهائي كأس العالم الجماهير هتفوا للاعبين والجهاز الفني وذلك لأن النادي الأهلي مثل الاكل والشرب بالنسبة للجماهير.
وأختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلا : اوجه رسالة للجماهير ان القرارات التى يتم النظر اليها انها خطأ وسبب في خسارة الفريق حاليا الا انها بعد ذلك تضعك علي الطريق الصحيح لتحقيق الانتصارات والإنجازات .
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