الدوري الأوروبي: بسبب كورونا...نقل مباراة إياب دور الـ32 بين أرسنال وبنفيكا إلى اليونان

تمّ نقل مباراة الإياب من دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بين أرسنال الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي التي كانت مقررة أصلاً على ملعب الإمارات في لندن إلى اليونان، بحسب ما اعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة.



وستقام المباراة على ملعب يورغيوس كارايسكاكيس الخاص بنادي أولمبياكوس في 25 فيفري، علماً أنّ مباراة الذهاب نقلت في وقت سابق من لشبونة إلى روما بسبب تداعيات فيروس كورونا، بعد قرار المملكة المتحدة حصر السفر من البرتغال وإليها بالرحلات الضرورية، وأوقفت رحلات الطيران بين البلدين.

وسبق للاتحاد القاري أيضاً ان نقل مباراة مانشستر يونايتد الإنكليزي ومضيفه ريال سوسييداد الإسباني في الدور ذاته إلى ملعب محايد وتحديداً "أليانز ستاديوم" الخاص بنادي يوفنتوس الإيطالي في مدينة تورينو في 18 الحالي، وليس في سان سيباستيان بسبب منع الضيوف القادمين من إنكلترا دخول إسبانيا.

ونقلت كذلك مباراة الذهاب في الدور ذاته بين مولده النروجي وضيفه هوفنهايم الألماني في 18 فيفري الحالي إلى فياريال في إسبانيا، بسبب منع حكومة اوسلو دخول غير المقيمين إلى البلاد، إثر الاجراءات المتخذة للحد من تفشي كوفيد-19.

وكالات