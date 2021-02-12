الوحدة يفوز على الفيصلي 4-2 في الدوري السعودي

فاز فريق الوحدة على نظيره الفيصلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري السعودي.

افتتح نيكاتيه التسجيل للوحدة في الدقيقة 12 من ضربة جزاء، قبل أن يضاعف نفس اللاعب النتيجة لفريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وأحرز السقور الهدف الأول للفيصلي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 54، ثم أحرز السياري الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 67.

نيكاتيه أكد نفسه بطلًا للمباراة بتسجيله الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة 85، أعقبه بيتريتوس بهدف رابع في الدقيقة 87.

وببتلك النتيجة، ارتفع رصيد الوحدة للنقطة 24 في المركز الثامن، وتوقف رصيد الفيصلي عند 20 نقطة الحادي عشر.