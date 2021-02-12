صدفة المطار تعمق أحزان رمضان صبحي بعد الاستقبال الأسطوري لبعثة الأهلي

تمكن الأهلي من معانقة المجد خلال مشاركته المميزة ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، التي شهدت حصوله على المركز الثالث في البطولة.

وحقق الأهلي العديد من الأرقام اللافتة خلال حضوره المشرف في البطولة، حيث استهل مسيرته في المسابقة بالفوز 1 / صفر على الدحيل، بطل دوري نجوم قطر في الموسم الماضي، بالدور الثاني للمسابقة.

وفي الدور قبل النهائي، خسر الأهلي صفر / 2 أمام بايرن ميونخ الألماني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، والذي شق طريقه للفوز بالنسخة الحالية لمونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج بها عام 2013 بالمغرب.

وأصبح الأهلي على موعد مع التتويج بالميدالية البرونزية، إثر فوزه 3 / 2 بركلات الترجيح على بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمس الخميس.

وبعد الفوز بالميدالية البرونزية وقبلها ثلاثية دوري أبطال أفريقيا والدوري وكأس مصر صنعت الصدفة حدثا ربانيا بعد ظهر اليوم الجمعة، حيث أنه في ذات الساعة التي تعود فيها بعثة الفريق الأحمر من الدوحة ببرونزية العالم يكون فريق بيراميدز في نفس المكان يغادر إلى كوت ديفوار تحضيرا لمواجهة نادي راسينج كلوب في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان من ضمن بعثة بيراميدز رمضان صبحي الذي رفض الاستمرار في الأهلي ليري بعينيه الاستقبال الأسطوري لأبناء الرداء الأحمر في الوقت الذي كان ينزوي بعيدًا عن الأضواء.