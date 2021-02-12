إصابة جاستين لاعب ليستر سيتي بقطع في الرباط الصليبي وانتهاء موسمه

وأكد رودجرز، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام ليفربول: "أصيب جاستين بقطع في الرباط الصليبي، سيغيب لفترة طويلة من الوقت.
وهذه الإصابة؛ تؤكد غياب جاستين عن ما تبقى من مباريات في الموسم لفريقه ليستر، بعد أن شارك في كل مباريات الثعالب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
ويواجه ليفربول نظيره ليستر سيتي، غدًا السبت، في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.
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