بعد برونزية المونديال.. الأهلي يبتعد بصدارة ترتيب الأندية الإفريقية في القرن 21

ابتعد النادي الأهلي بصدارة ترتيب الأندية الإفريقية في القرن الحادي والعشرين؛ وذلك بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية قطر 2020.

وفاز النادي الأهلي بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية؛ وذلك بعد تفوقه على بالميراس البرازيلي، بضربات الحظ الترجيحية بثلاثة ضربات مقابل 2، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

وتحصل النادي الأهلي على 10 نقاط بعد فوزه بالميدالية البرونزية ليرفع رصيده من النقاط، إلى 84 في صدارة ترتيب الأندية الأفريقية في القرن 21.

ويأتي مازيمبي الكونغولي في المركز الثاني بـ 58 نقطة بعيدًا عن الأهلي بـ 26 نقطة كاملة، ثم الترجي التونسي في المركز الثالث بـ 56 نقطة، فالنجم الساحلي في المركز الرابع بـ 55 نقطة.

ويأتي الزمالك في المركز الخامس بـ 34 نقطة بالتساوي مع الرجاء البيضاوي المغربي.