كلوب يكشف آخر تطورات إصابة جوتا ونابي كيتا

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أخر التطورات حول حالة اللاعبين ديوجو جوتا ونابي كيتا اللذين يواصلان التدرب بشكل منفرد في مركز AXA للتدريبات.

وكان جوتا قد تعرض لإصابة قوية في مباراة ليفربول ضد ميتييلاند الدنماركي في التاسع من ديسمبر الماضي، أما كيتا فلم يشارك في أي مباراة منذ الفوز على كريستال بالاس بسباعية نظيفة في التاسع عشر من الشهر نفسه.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، عن إصابة كيتا: "إصابة في الفخذ، ولكنها كانت أكبر هذه المرة. لقد بات بإمكانه التدرب على العشب من جديد، ولكنه ليس جاهزًا بعد للانضمام لزملائه. إنه يتدرب منفردًا في الفترة الحالية ويقوم بعمل كبير. أعتقد أنه في المراحل الأخيرة من البرنامج التأهيلي، ولكنه لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت".

وعن جوتا، قال كلوب: "ديوجو بات قريبًا من العودة، ولكن ليس كنابي على سبيل المثال. لقد بدأ في التدرب منفردًا على العشب أيضًا، ولكن ليس بشكل مكثف. هذه هي الخطوة التي تنقصه في البرنامج التأهيلي قبل العودة إلى التدريبات الجماعية. ربما يحتاج لأسبوعين أو ثلاثة. قد أستقبل تحديثًا جديدًا من الطاقم الطبي في أي وقت. سنرى كم سيستغرق الأمر عندما يعود إلى التدرب بصورة طبيعية".