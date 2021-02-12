واعدًا ببذل أقصى جهد لدعم مؤسسات الوطن.. الأهلي يشكر الرئيس السيسي

عبر مجلس إدارة النادي الأهلي عن خالص شكره وامتنانه لـ تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حصول فريق الكرة علي الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وأكد مجلس الأهلي تقديره الكامل للدعم والاهتمام الكبيرين اللذين تلقتهما الرياضة المصرية في ظل توجيهات الرئيس السيسي ورعايته لكل الأندية والأبطال الرياضيين التي كانت وستظل الدافع الأكبر لرفع رأيه مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

وجدد مجلس الأهلي العهد والوعد ببذل أقصي جهد لدعم مؤسسات الوطن وبما يساهم في تحقيق كل الأهداف التي تخدم المصلحة العليا للبلاد

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تهنئة النادي الأهلي؛ بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية التي انتهت فعالياتها أمس الخميس.

وجاءت تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والتي جاءت كالتالي: « خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأدائهم المشرف، كما أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية، متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة».