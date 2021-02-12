صحفي برازيلي: بالميراس خسر أمام الأهلي لهذا السبب

كشف الصحفي البرازيلي دانيلو أوليفيرا سبب خسارة فريق بالميراس أمام الأهلي الخميس، بـ مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال دانيلو أوليفيرا الصحفي بموقع " UOL" في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج، إن بالميراس خسر بسبب الضغط الكبير الذي تعرض له من قبل الجماهير البرازيلية، الجميع في البرازيل كانوا يتعاملون مع المركز الثالث على أنه أمر لا بد منه".

وتابع:" الأهلي كان قويا جدا خلال مباراة الأمس، ونجح في الفوز بالمباراة".

وحصد الأهلي برونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.