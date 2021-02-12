وشهد اللقاء سيطرة النصر علي مجريات الأمور في أغلب أوقات المباراة
وتقدم النصر بالهدف الاول في الدقيقة 39 عن طريق احمد الصعيدي من تمريرة رائعة من احمد حسين لينفرد الصعيدي باشرف بخيت حارس المريخ ويسددها في الزاوية البعيدة.
ونجح المريخ في خطف هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق انديرسون.
وشهد الشوط الثاني ضغطا متواصلا من جانب النصر بغية إحراز هدف الفوز فيما اعتمد المريخ علي الهجمات المرتدة وانتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله .
عقب المباراة أكد سيد عيد المدير الفني للنصر أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة حيث السيطرة والاستحواذ بشكل كبير. واهدروا أكثر من فرصة محققة لحصد نقاط المباراة إلا أن هناك حالة من عدم التوفيق بالإضافة إلي الضغط العصبي بسبب التأثر بإحداث مباراة بتروجيت .
واضاف عيد أن النصر له ركلة جزاء واضحة في الشوط الأول اثر تعرض احمد داهش للعرقلة في بداية المباراة ولم تحتسب.
وقال سيد عيد إن النصر سيعود بقوة في ظل الاداء القوي للفريق وان اللاعبين لديهم إصرار علي تخطي هذه الظروف الصعبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المريخ يخطف نقطة من النصر بدوري القسم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.