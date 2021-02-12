لاعب مانشستر سيتي السابق: محمد صلاح وصل للقمة في فيورنتينا وكان يعامل كالإله

ولعب محمد صلاح، مع ميكا ريتشاردز في فريق فيورنتينا، عندما أعير محترفنا المصري من تشيلسي الإنجليزي.
وقال ريتشاردز في تصريحات لبرنامج " أنفيلد راب" التليفزيوني في بريطانيا: "لم يمرر مو الكرة قط، لكنه كان مبررا لأنه سجل أهدافا رائعة، يعتقد الكثير من الناس أنه وصل إلى القمة مع روما وأن هذا أوصله إلى ليفربول، لكنه في الواقع كان يلعب بالفعل على هذا المستوى في فيورنتينا."
وأضاف: "ربما لم يسجل الكثير، لكن تأثيره على المباراة في كل مباراة كان مذهلًا، أحيانًا كنا نذهب لتناول القهوة معًا، لكننا لم نتمكن من الذهاب إلى أي مكان."
واختتم قائلًا: "حسنًا، استطعت ولكنه لم يستطع لأنه بعد شهرين فقط أصبح مثل الإله في فلورنسا".
ويحتل محمد صلاح صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا.
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