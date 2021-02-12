تعادل مثير بين طلائع الجيش وسموحة في الدوري

فرض التعادل الإيجابي (1-1) سيطرته على مباراة طلائع الجيش وسموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الممتاز.

وافتتح حسام حسن مهاجم سموحة أهداف المباراة في الدقيقة 24، من ركلة جزاء، على يسار محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

بينما سجل عمرو مرعي هدف طلائع الجيش في الدقيقة 67.

وشهدت المباراة طرد ثنائي سموحة محمد عبد المطلب في الشوط الأول، ومحمد عبد المنعم في الشوط الثاني.

وحصل كل من عمرو جمال وعمرو مرعي وعمرو هماد وناصر منسي لاعبي (طلائع الجيش)، والهاني سليمان، ومحمود عزت، وأطهر الطاهر من سموحة على بطاقات صفراء.