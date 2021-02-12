نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبارايات الأهلي القادمة في بطولة الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مبارايات الأهلي القادمة، بعدما حقق المارد الأحمر الموسم الماضي موسم استثنائي أكثر من رائع، ومازال يُجني ثماره حتى وقتنا هذا بعد تحقيقه الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية المُقام في العاصمة الرياضية الدوحة، بالإضافة إلى الأداء المُشرف الذي قدمه رجال القلعة الحمراء وتألق غير مسبوق من حارس عرين الأهلى ومنتخب مصر وأفضل حارس في القارة السمراء مُحمد الشناوي، الذي تصدى لركلتي جزاء وأهدر لاعب من بالميراس ركلة، وقد أهدر كل من عمرو السولية ومروان مُحسن لاعبي النادي الأهلي ركلتي جزاء أحداهما تصدى لها الحارس والأُخرى ارتطمت بالقائم، هذا وقد وصل لاعبو النادي الأهلي ظهر اليوم إلى مطار القاهرة، وهم على موعد بطولات أُخرى منها بطولتي السوبر الأفريقي والسوبر المصري، بالإضافة إلى الدوري المصري الممتاز وبطولة دوري ابطال أفريقيا النسخة الجديدة وكأس مصر، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم من خلال السطور القادمة، مبارايات الأهلي القادمة في بطولة الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.

مبارايات الأهلي في الدوري المصري الممتاز

يحتل النادي الأهلي في التوقيت الحالي المركز الثاني في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، وعلى الصعيد الآخر يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 26 نقطة، ولكن الأهلي لديه مبارايات مؤجلة نظراً لظروف السفر للخارج من أجل اللعب في بطولة كأس العالم للأندية، ومن المُنتظر أن يواجه الأهلي طلائع الجيش يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

مبارايات الأهلي في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا

سيواجه الأهلي نادي المريخ يوم الثلاثاء المُقبل الموافق السادس عشر من فبراير، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

مبارايات الأهلي في بطولة كأس مصر

يواجه النادي الأهلي في دور ال32 من بطولة كأس مصر نادي النصر يوم الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر فبراير، الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.