نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا 2021 كاملة حسب توقيت الدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا 2021 ، بعد الانتهاء من إجراء قرعة أبطال إفريقيا للموسم الحالي فقد أسفرت عن مواجهات كبيرة بين الفرق الإفريقية العربية والأجنبية، وتبدأ منافسات البطولة الإفريقية اليوم الجمعة الجمعة 12 فبراير 2021، لذلك سنتعرف سوياً من خلال هذا التقرير على جدول مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا 2021 كاملة وملاعب المباريات ذاهباً وإياباً، كما سنتعرف أيضاً على مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021، وسوف يواجه الزمالك فريق مولودية الجزائر اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا 2021

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا 2021 ، أسفرت قرعة البطولة الإفريقية عن مواجهة ثقيلة بين الزمالك المصري ومولودية الجزائر التي ستُقام اليوم الجمعة على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات أولى منافسات البطولة، وسوف يُقابل فريق فيتا كلوب فريق سيمبا ضمن الجولة الأولى أيضاً.

وجدير بالذكر أن مباراة الزمالك ومولودية الجزائر ستنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 12-2-2021 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت جرينيتش وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة السعودية وقطر، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021

أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021 عن عدد أربعة مجموعات تُشارك خلالها فرق عربية إفريقية وفرق أخرى أجنبية، نتعرف الآن على مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021 بالكامل.

المجموعة الأولى: الأهلي – فيتا كلوب – سيمبا – المريخ السوداني.

المجموعة الثانية: مازيمبي – ماملودي صنداونز – شباب بلو زداد – الهلال السوداني.

المجموعة الثالثة: الوداد المغربي – حوريا – بيترو اتلتيكو – كايزر تشيفز.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي – مولودية الجزائر – الزمالك المصري – تينجيت.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2021

من خلال ما سنرفقه لكم، يمكننا أن نتعرف على مواعيد مباريات الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2021 ، بالإضافة إلى جدول مواعيد مباريات الزمالك القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2021 ، مواعيد مباريات الترجي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2021، والآن إليكم جدول مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا 2021 بدءا من الجولة الأولى وحتى الجولة السادسة.

الجولة الأولى المباراة الموعد الملعب فيتا كلوب – سيمبا الجمعة 12 فبراير 2021

21:00 مصر، 20:00 المغرب ستاد ديس مارتيرس الزمالك – مولودية الجزائر الجمعة 12 فبراير 2021

21:00 مصر، 20:00 الجزائر ستاد القاهرة الدولي الترجي – تينجيت السبت 13 فبراير 2021

15:00 مصر، 14:00 تونس ستاد رادس الأوليمبي مازيمبي – شباب بلوزداد السبت 13 فبراير 2021،

15:00 مصر، 14:00 الجزائر ستاد مازيمبي حوريا – بترو أتلتيكو السبت 13 فبراير 2021،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ستاد دي مونجو ماميلودي صنداونز – الهلال السبت 13 فبراير 2021،

18:00 السودان، 17:00 المغرب لوفتس فيرسفيلد الوداد – كايزر تشيفز السبت 13 فبراير 2021،

21:00 مصر، 20:00 المغرب مركب محمد الخامس الأهلي – المريخ الثلاثاء 16 فبراير 2021،

21:00 مصر، 20:00 المغرب ستاد السلام

الجولة الثانية المباراة الموعد الملعب المريخ – فيتا كلوب الثلاثاء 23 فبراير 2021،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ملعب الهلال بترو أتلتيكو – الوداد الثلاثاء 23 فبراير 2021،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ستاد 11 نوفمبر شباب بلوزداد – ماميلودي صنداونز الثلاثاء 23 فبراير 2021،

15:00 مصر، 14:00 الجزائر ستاد 5 جوليه سيمبا – الأهلي الثلاثاء 23 فبراير 2021،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ستاد بنجامين مكابا الوطني كايزر تشيفز – حوريا الثلاثاء 23 فبراير 2021،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ستاد إف إن بي تينجيت – الزمالك الثلاثاء 23 فبراير 2021،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ستاد لات ديور مولودية الجزائر – الترجي الثلاثاء 23 فبراير 2021،

21:00 مصر، 20:00 الجزائر وتونس ستاد 5 جوليه الهلال – مازيمبي الأربعاء 24 فبراير 2021،

15:00 السودان، 14:00 المغرب ملعب الهلال

الجولة الثالثة المباراة الموعد تينجيت – مولودية الجزائر 5 – 6 مارس 2021 الترجي – الزمالك 5 – 6 مارس 2021 كايزر تشيفز – بترو أتلتيكو 5 – 6 مارس 2021 الوداد – حوريا 5 – 6 مارس 2021 شباب بلوزداد – الهلال 5 – 6 مارس 2021 مازيمبي – ماميلودي صنداونز 5 – 6 مارس 2021 المريخ – سيمبا 5 – 6 مارس 2021 الأهلي – فيتا كلوب 5 – 6 مارس 2021

الجولة الرابعة المباراة الموعد سيمبا – المريخ 16 مارس 2021 فيتا كلوب – الأهلي 16 مارس 2021 الهلال – شباب بلوزداد 16 مارس 2021 ماميلودي صنداونز – مازيمبي 16 مارس 2021 بترو أتلتيكو – كايزر تشيفز 16 مارس 2021 حوريا – الوداد 16 مارس 2021 مولودية الجزائر – الزمالك 16 مارس 2021 تينجيت – الترجي 16 مارس 2021

الجولة الخامسة المباراة الموعد مولودية الجزائر – الزمالك 2 – 3 أبريل 2021 تينجيت – الترجي 2 – 3 أبريل 2021 بترو أتلتيكو – حوريا 2 – 3 أبريل 2021 كايزر تشيفز – الوداد 2 – 3 أبريل 2021 الهلال – ماميلودي صنداونز 2 – 3 أبريل 2021 شباب بلوزداد – مازيمبي 2 – 3 أبريل 2021 سيمبا – فيتا كلوب 2 – 3 أبريل 2021 المريخ – الأهلي 2 – 3 أبريل 2021

الجولة السادسة المباراة الموعد الأهلي – سيمبا 9 – 10 أبريل 2021 فيتا كلوب – المريخ 9 – 10 أبريل 2021 مازيمبي – الهلال 9 – 10 أبريل 2021 ماميلودي صنداونز – شباب بلوزداد 9 – 10 أبريل 2021 الوداد – بترو أتلتيكو 9 – 10 أبريل 2021 حوريا – كايزر تشيفز 9 – 10 أبريل 2021 الترجي – مولودية الجزائر 9 – 10 أبريل 2021 الزمالك – تينجيت 9 – 10 أبريل 2021

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد جدول مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا 2021 وموعد مباراة الأهلي والمريخ القادمة، ونود أن نُذكركم محبي ومتابعي الساحرة المستديرة كرة القدم في كل مكان أننا سنعمل على رصد المزيد من الأخبار عن البطولة الكبيرة حيث سنوفر لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة دوري أبطال إفريقيا 2021 على النايل سات عربسات والأقمار الصناعية الأخرى.