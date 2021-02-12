جدول مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا 2021 كاملة حسب توقيت الدول

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عمر شويل - جدة جدول مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا 2021 ، بعد الانتهاء من إجراء قرعة أبطال إفريقيا للموسم الحالي فقد أسفرت عن مواجهات كبيرة بين الفرق الإفريقية العربية والأجنبية، وتبدأ منافسات البطولة الإفريقية اليوم الجمعة الجمعة 12 فبراير 2021، لذلك سنتعرف سوياً من خلال هذا التقرير على جدول مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا 2021 كاملة وملاعب المباريات ذاهباً وإياباً، كما سنتعرف أيضاً على مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021، وسوف يواجه الزمالك فريق مولودية الجزائر اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021.
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا 2021
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا 2021 ، أسفرت قرعة البطولة الإفريقية عن مواجهة ثقيلة بين الزمالك المصري ومولودية الجزائر التي ستُقام اليوم الجمعة على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات أولى منافسات البطولة، وسوف يُقابل فريق فيتا كلوب فريق سيمبا ضمن الجولة الأولى أيضاً.
وجدير بالذكر أن مباراة الزمالك ومولودية الجزائر ستنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 12-2-2021 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت جرينيتش وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة السعودية وقطر، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021
أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021 عن عدد أربعة مجموعات تُشارك خلالها فرق عربية إفريقية وفرق أخرى أجنبية، نتعرف الآن على مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021 بالكامل.
- المجموعة الأولى: الأهلي – فيتا كلوب – سيمبا – المريخ السوداني.
- المجموعة الثانية: مازيمبي – ماملودي صنداونز – شباب بلو زداد – الهلال السوداني.
- المجموعة الثالثة: الوداد المغربي – حوريا – بيترو اتلتيكو – كايزر تشيفز.
- المجموعة الرابعة: الترجي التونسي – مولودية الجزائر – الزمالك المصري – تينجيت.
جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2021
من خلال ما سنرفقه لكم، يمكننا أن نتعرف على مواعيد مباريات الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2021 ، بالإضافة إلى جدول مواعيد مباريات الزمالك القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2021 ، مواعيد مباريات الترجي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2021، والآن إليكم جدول مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا 2021 بدءا من الجولة الأولى وحتى الجولة السادسة.
|الجولة الأولى
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|فيتا كلوب – سيمبا
|
الجمعة 12 فبراير 2021
|ستاد ديس مارتيرس
|الزمالك – مولودية الجزائر
|الجمعة 12 فبراير 2021
21:00 مصر، 20:00 الجزائر
|ستاد القاهرة الدولي
|الترجي – تينجيت
|السبت 13 فبراير 2021
15:00 مصر، 14:00 تونس
|ستاد رادس الأوليمبي
|مازيمبي – شباب بلوزداد
|السبت 13 فبراير 2021،
15:00 مصر، 14:00 الجزائر
|ستاد مازيمبي
|حوريا – بترو أتلتيكو
|السبت 13 فبراير 2021،
18:00 مصر، 17:00 المغرب
|ستاد دي مونجو
|ماميلودي صنداونز – الهلال
|السبت 13 فبراير 2021،
18:00 السودان، 17:00 المغرب
|لوفتس فيرسفيلد
|
الوداد – كايزر تشيفز
|السبت 13 فبراير 2021،
21:00 مصر، 20:00 المغرب
|مركب محمد الخامس
|الأهلي – المريخ
|الثلاثاء 16 فبراير 2021،
21:00 مصر، 20:00 المغرب
|ستاد السلام
|الجولة الثانية
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|المريخ – فيتا كلوب
|الثلاثاء 23 فبراير 2021،
15:00 مصر، 14:00 المغرب
|ملعب الهلال
|بترو أتلتيكو – الوداد
|الثلاثاء 23 فبراير 2021،
15:00 مصر، 14:00 المغرب
|ستاد 11 نوفمبر
|شباب بلوزداد – ماميلودي صنداونز
|الثلاثاء 23 فبراير 2021،
15:00 مصر، 14:00 الجزائر
|ستاد 5 جوليه
|
سيمبا – الأهلي
|الثلاثاء 23 فبراير 2021،
15:00 مصر، 14:00 المغرب
|ستاد بنجامين مكابا الوطني
|كايزر تشيفز – حوريا
|الثلاثاء 23 فبراير 2021،
18:00 مصر، 17:00 المغرب
|ستاد إف إن بي
|تينجيت – الزمالك
|الثلاثاء 23 فبراير 2021،
18:00 مصر، 17:00 المغرب
|ستاد لات ديور
|مولودية الجزائر – الترجي
|الثلاثاء 23 فبراير 2021،
21:00 مصر، 20:00 الجزائر وتونس
|ستاد 5 جوليه
|
الهلال – مازيمبي
|الأربعاء 24 فبراير 2021،
15:00 السودان، 14:00 المغرب
|ملعب الهلال
|الجولة الثالثة
|المباراة
|الموعد
|
تينجيت – مولودية الجزائر
|
5 – 6 مارس 2021
|
الترجي – الزمالك
|5 – 6 مارس 2021
|
كايزر تشيفز – بترو أتلتيكو
|5 – 6 مارس 2021
|
الوداد – حوريا
|5 – 6 مارس 2021
|
شباب بلوزداد – الهلال
|5 – 6 مارس 2021
|
مازيمبي – ماميلودي صنداونز
|5 – 6 مارس 2021
|المريخ – سيمبا
|5 – 6 مارس 2021
|الأهلي – فيتا كلوب
|5 – 6 مارس 2021
|الجولة الرابعة
|المباراة
|الموعد
|
سيمبا – المريخ
|
16 مارس 2021
|
فيتا كلوب – الأهلي
|16 مارس 2021
|
الهلال – شباب بلوزداد
|16 مارس 2021
|
ماميلودي صنداونز – مازيمبي
|16 مارس 2021
|
بترو أتلتيكو – كايزر تشيفز
|16 مارس 2021
|
حوريا – الوداد
|16 مارس 2021
|مولودية الجزائر – الزمالك
|16 مارس 2021
|تينجيت – الترجي
|16 مارس 2021
|الجولة الخامسة
|المباراة
|الموعد
|
مولودية الجزائر – الزمالك
|
2 – 3 أبريل 2021
|
تينجيت – الترجي
|2 – 3 أبريل 2021
|
بترو أتلتيكو – حوريا
|2 – 3 أبريل 2021
|
كايزر تشيفز – الوداد
|2 – 3 أبريل 2021
|
الهلال – ماميلودي صنداونز
|2 – 3 أبريل 2021
|
شباب بلوزداد – مازيمبي
|2 – 3 أبريل 2021
|سيمبا – فيتا كلوب
|2 – 3 أبريل 2021
|المريخ – الأهلي
|2 – 3 أبريل 2021
|الجولة السادسة
|المباراة
|الموعد
|
الأهلي – سيمبا
|9 – 10 أبريل 2021
|
فيتا كلوب – المريخ
|9 – 10 أبريل 2021
|
مازيمبي – الهلال
|9 – 10 أبريل 2021
|
ماميلودي صنداونز – شباب بلوزداد
|9 – 10 أبريل 2021
|
الوداد – بترو أتلتيكو
|9 – 10 أبريل 2021
|
حوريا – كايزر تشيفز
|9 – 10 أبريل 2021
|الترجي – مولودية الجزائر
|9 – 10 أبريل 2021
|الزمالك – تينجيت
|9 – 10 أبريل 2021
وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد جدول مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا 2021 وموعد مباراة الأهلي والمريخ القادمة، ونود أن نُذكركم محبي ومتابعي الساحرة المستديرة كرة القدم في كل مكان أننا سنعمل على رصد المزيد من الأخبار عن البطولة الكبيرة حيث سنوفر لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة دوري أبطال إفريقيا 2021 على النايل سات عربسات والأقمار الصناعية الأخرى.
- مواعيد مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا
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