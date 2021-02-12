أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة مولودية الجزائر في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى : محمد أبو جبل خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما خط الهجوم : مروان حمدي ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح و إسلام جابر ومحمود شيكابالا وأشرف بن شرقي وحميد أحداد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مروان حمدي يقود هجوم الزمالك أمام مولودية الجزائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.