تشكيل مولودية الجزائر أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مولودية الجزائر بقيادة عبد القادر عمراني عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة. ويتكون التشكيل من: حراسة المرمى: عبد القادر صالحي خط الدفاع : محمد مرواني - نبيل سعدو - نبيل لعماره - ميلود ربيعي خط الوسط: معاد حداد - ايسلا دياموندي - عبد الرحمن حشود خط الهجوم : بلال بن ساحة - عبد النور بلخير- سامي فريوي

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