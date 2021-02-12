نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر اليوم.. الفارس الأبيض يسعى للفوز في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملخص نتيجة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر اليوم ، من خلال ما نسعى لتقديمه نتابع معكم عبر تغطية مستمرة نتيجة ماتش الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2021 ، ومع انطلاق المباراة التي ستكون لحساب مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2021 سنعمل على تقديم تغطية مستمرة عن نتيجة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر اليوم في دوري أبطال إفريقيا، حيث يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي واحدة من مباريات البطولة الإفريقية الأولى بدور المجموعات للبطولة الإفريقية، ملخص نتيجة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر اليوم لحساب الجولة الأولى، وهناك الكثير من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة يتابعون الآن ملخص نتيجة ماتش الزمالك ومولودية الجزائر اليوم.

ملخص نتيجة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر

تنطلق مباراة الزمالك ومولودية الجزائر اليوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2021 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت لندن، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وتوقيت قطر، فيما ينطلق ماتش الزمالك اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات المتحدة، ونتابع خلال هذه المقالة ملخص نتيجة الزمالك ومولودية الجزائر اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2021.

أهداف الزمالك ومولودية الجزائر اليوم

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وتذاع مباراة الزمالك ومولودية الجزائر اليوم في الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا 2021 عبر قناة بين سبورت 71 HD، كما تُذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورت الأرضية ويعلق على المباراة رؤوف خليف عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية، ملخص أهداف مباراة الزمالك ومولودية الجزائر اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

تشكيلة الزمالك ضد مولودية الجزائر:

استقر المدرب على تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر اليوم والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود حمدي “الونش”، محمود علاء، عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، يوسف إبراهيم “أوباما”.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ملخص نتيجة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر

ملخص نتيجة ماتش الزمالك ومولودية الجزائراليوم ، يسعى الفارس الأبيض في لقاء الليلة بالجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021 لتحقيق الفوز أمام العنيد مولودية الجزائر من أجل كسب النقاط.

نتيجة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر الآن:

ينطلق الشوط الأول في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وسنتابع معكم ملخص نتيجة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر اليوم الشوط الأول والثاني، تابعوا معنا…..