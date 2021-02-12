شعب إب ينفرد بصدارة المجموعة الثانية
انفرد شعب إب بصدارة المجموعة الثانية بفوزه على 22 مايو بهدفين اليوم في ختام الجولة الرابعة من بطولة كرة القدم بملتقى الوحدة الشتوي الرابع.
جاء الهدف الأول للعنيد بواسطة بنيران صديقه عندما سجّل مدافع مايو جميل جمال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55، فيما بصم سليمان حزام على الهدف الثاني للشعب قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق.
بهذا الفوز رفع الشعب رصيده إلى 12 نقطة محققاً العلامة الكاملة بفوزه في لقاءاته الأربعة التي حافظ فيها على شباكه نظيفة لينفرد بالصدارة التي كان يتشاركها مع وحدة صنعاء المتراجع للمركز الثاني بتسع نقاط، فيما ظل رصيد مايو ثلاث نقاط في المركز السادس.
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