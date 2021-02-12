توماس مولر لاعب الشهر في بايرن ميونخ

نال اللاعب الألماني توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، جائزة لاعب الشهر في النادي البافاري، وذلك عن شهر يناير الماضي. وحصل مولر على نسبة 48% من الأصوات، متفوقًا على جوشوا كيميش 24%، وروبرت ليفاندوفسكي 15%. ونجح مولر في تسجيل عدة أهداف مع الفريق البافاري خلال شهر يناير الماضي، وساهم في 3 تمريرات حاسمة. وكان مولر تعرض للإصابة بفيروس كورونا، والتي حرمته من المشاركة مع فريقه في نهائي كأس العالم للأندية، والذي توج به فريقه ليلة أمس.

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