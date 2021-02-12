أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب علي معلول لاعب الفريق لمدة أسبوعين، بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.
وأضاف أن اللاعب أجرى أشعة رنين اليوم فور الوصول من الدوحة، بعد أن تعذر ذلك بسبب الإجراءات الاحترازية ووجود البعثة داخل كبسولة طبية في مقر إقامتها في الدوحة، وأثبتت الأشعة إصابته بشد في العضلة الخلفية يستوجب العلاج لمدة أسبوعين.
وأوضح أن اللاعب يبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة. وأشار أبو عبلة إلى المحاولات الحثيثة التي بذلها الجهاز الطبي من أجل لحاق معلول بمباراة بالميراس البرازيلي أمس، ولكن آلام الخلفية للاعب حالت دون ذلك.
وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة عصر اليوم، الجمعة، قادمة من قطر بعد الفوز بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضربة موجعة لـ الأهلي بشأن علي معلول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.