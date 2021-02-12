رغم استبعاده.. عواد يساند الزمالك أمام مولودية الجزائر

حرص محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في استاد القاهرة .
يأتي هذا من أجل مساندة الفريق الأبيض في لقاء مولودية الجزائر في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وكان الجهاز الفني استبعد الحارس من قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، في ظل الاعتماد على محمد أبو جبل بصورة أساسية ووجود محمود عبد الرحيم جنش كبديل.
وحرص اللاعب على التواجد في غرفة ملابس الزمالك قبل المباراة لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق لقاء اليوم أمام بطل الجزائر.
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