15 دقيقة .. الزمالك يضغط على بطل الجزائر وصاروخية زيزو الأبرز

وبدأ الزمالك بالتمريرات القصيرة فى وسط الملعب للاستحواذ علي مجرياته أمام بطل الجزائر .
وباغت عبد الرحمن حشود مرمي محمد أبو جبل من تسديدة قوية من خارج من منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.
ورد أحمد مصطفى زيزو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى مولودية الجزائر إلى ركلة مرمى.
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