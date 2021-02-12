15 دقيقة .. الزمالك يضغط على بطل الجزائر وصاروخية زيزو الأبرز

بالتعادل السلبي

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك ومولودية الجزائر،في اللقاء الذي يجمعهما حاليا علي ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

وبدأ الزمالك بالتمريرات القصيرة فى وسط الملعب للاستحواذ علي مجرياته أمام بطل الجزائر .

وباغت عبد الرحمن حشود مرمي محمد أبو جبل من تسديدة قوية من خارج من منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.