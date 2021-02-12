الأهلي يهزم سموحة بافتتاح دوري رجال الكرة الطائرة

فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على نظيره سموحة والذي يقوده فنيًا طارق الزفتاوي بنتيجة 3 – 0، في افتتاح مباريات الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020 – 2021.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 – 17، 27 – 25، 25 – 22".
أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.
ومن المقرر، أن يلتقي المارد الأحمر في الجولة المقبلة مع نظيره بتروجيت يوم الإثنين المقبل، فيما يصطدم نادي سموحة مع نظيره الزمالك.
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