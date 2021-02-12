الرياضة

الأهلي يهزم سموحة بافتتاح دوري رجال الكرة الطائرة

0 نشر
0 تبليغ

فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على نظيره سموحة والذي يقوده فنيًا طارق الزفتاوي بنتيجة 3 – 0، في افتتاح مباريات الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020 – 2021.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 – 17، 27 – 25، 25 – 22".

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.

ومن المقرر، أن يلتقي المارد الأحمر في الجولة المقبلة مع نظيره بتروجيت يوم الإثنين المقبل، فيما يصطدم نادي سموحة مع نظيره الزمالك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يهزم سموحة بافتتاح دوري رجال الكرة الطائرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا