الأهلي يهزم سموحة بافتتاح دوري رجال الكرة الطائرة

فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على نظيره سموحة والذي يقوده فنيًا طارق الزفتاوي بنتيجة 3 – 0، في افتتاح مباريات الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020 – 2021.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 – 17، 27 – 25، 25 – 22".

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.

ومن المقرر، أن يلتقي المارد الأحمر في الجولة المقبلة مع نظيره بتروجيت يوم الإثنين المقبل، فيما يصطدم نادي سموحة مع نظيره الزمالك.