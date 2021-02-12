صلاح أمين يهنئ محمود فتح الله بعيد ميلاده الـ 39

حرص صلاح أمين لاعب وادي دجلة، على تهنئة محمود فتح الله المدرب العام الحالى لبيراميدز بعيد ميلاده الـ39، لاسيما أنه من مواليد 13 فبراير 1982.
ونشر صلاح أمين، صورة له عبر انستجرام برفقة محمود فتح الله وعلق قائلًا "كل سنه وانت طيب يا فيتو وعقبال مليون سنه يا نضيف يا رجوله ????????????❤️❤️❤️".
بدأ محمود فتح الله حياته الكروية ناشئا فى صفوف غزل المحلة، قبل أن ينضم لنادى الزمالك، وكان انتقاله للأبيض بمثابة شهادة ميلاده كواحد من أفضل المدافعين فى الكرة المصرية، وانضم للمنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا 2008 تحت قيادة حسن شحاتة فى غانا، وتمكن من حصد البطولة مع المنتخب.
واصل محمود فتح الله التألق وكان أحد أفراد الجيل الذهبي للفراعنة الذي توج بآخر بطولة أمم أفريقية عام 2010 في أنجولا، حيث لعب أساسيا مع المنتخب وقتها، كما توج مع المنتخب في دورة الألعاب العربية 2007، ودورة حوض النيل 2010.
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