بالأرقام.. محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في مونديال الأندية

حقق النادي الأهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بفوزه على نظيره بالميراس البرازيلي بضربات الحظ الترجيحية.

النادي الأهلي توج بالميدالية البرونزية، بعد فوزه على بالميراس بـ 3 ضربات ترجيحية مقابل ركلتين للفريق البرازيلي، حيث تصدى محمد الشناوي لركلتي اللاعبين روني وفيليبي ميلو، ليقود المارد الأحمر للمجد العالمي.

محمد الشناوي حصل على رجل المباراة بعد أن توجه بها لضربات الترجيح والتي كان بطلًا لها أيضًا، ليجلب الميدالية البرونزية للنادي الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه.

ولم يتم اختيار أحد الحراس لجائزة أفضل حارس في المونديال، لكن بلا شك كان محمد الشناوي هو الأفضل لما قدمه في تلك البطولة.

محمد الشناوي سُدد على مرماه 16 تسديدة في 3 مباريات، تصدى لـ 14 كرة، وهو أكثر الحراس تصديًا للكرات في المونديال، وحافظ على نظافة شباكه مباراتين، ودخل مرماه هدفين فقط عن طريق اللاعب الأفضل في العالم روبرت ليفاندوفسكي.

محمد الشناوي أيضًا تحصل على تقييم 8 بحسب موقع الإحصائيات الشهير sofascore كثالث أفضل لاعبي البطولة بعد دودو لاعب الدحيل القطري، وليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.