نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “العاشرة تنطلق من المريخ” موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني والقنوات المفتوحة الناقلة والتشكيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا الثلاثاء القادم 2021/02/16 وسوف تنقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورت HD 7. بعد أن عاد المارد الأحمر من بطولة العالم للأندية متوج بالميدالية البرونزية، وتغلبه في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع على بطل أمريكا الجنوبية فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح 3-2، ليحقق أنجاز 2006 للمرة الثانية في تأريخه ويكتب هذا الجيل أسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي الأهلي العريق المليء بالإنجازات على مر التاريخ منذ عام 1907 بداية التأسيس حتى 2021 ومازال العطاء مستمر.

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني بدوري أبطال أفريقا

وصل فريق الأهلي اليوم الجمعة من قطر بعد المشاركة الجيدة في كأس العالم للأندية، وبمجرد الوصول والاحتفاء بالفريق في المطار طالب مجلس الإدارة والجهاز الفني من اللاعبين نسيان مونديال العالم، والتركيز في أنطلاقة البطولة الأفريقية ومباراة المريخ السوداني بداية حلم العاشرة وهذا حال الفريق البطل الباحث دائماً عن منصات التتويج.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والمريخ

من المعروف أن قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري للبطولات الأفريقية من دور المجموعات، ولكن لوائح الاتحاد الأفريقي تسمح للقنوات الأرضية في البلد التي تقام فيها المباراة بالبث الأرضي، وسوف تنقل المباراة على قناة تايم سبورت التردد الأرضي لكي يتمكن مواطني مصر محبي المارد الأحمر مشاهدة المباراة.

توقيت مباراة الأهلي والمريخ السوداني

سوف تنطلق المباراة الثلاثاء القادم في تمام الساعة 21.00 التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسودان، العاشرة مساءًَ بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءًَ بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

مجموعة الأهلي في البطولة الإفريقية

الأهلي ” بطل مصر”.

المريخ السوداني : بطل السودان.

سيمبا : بطل تنزانيا.

فيتا كلوب : بطل الكونغو الديمقراطية.

بطاقة مباراة الأهلي والمريخ

المباراة الأهلي * المريخ المنافسة الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا الموعد الثلاثاء 2021/02/16 الساعة 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت مكة المكرمة القنوات الناقلة بي إن سبورت فضائياً، قناة تايم سبورت التردد الأرضي ملعب المباراة أستاد القاهرة الدولي موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني كان فريق المريخ السوداني قد وصل إلى مطار القاهرة صباح اليوم الجمعة، وأنهى مسئولو مطار القاهرة أجراءات الدخول بسلاسة وذهب الفريق السوداني إلي فندق الإقامة مباشراً، وسط أجراءات أحترازية بسبب وباء كورونا المستجد.