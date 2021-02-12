موعد مباراة النصر والشباب اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب دوري محمد بن سلمان

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عمر شويل - جدة مباراة قمة في الدوري السعودي تجمع فريق النصر ضد فريق الشباب على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية في الجولة الثامنة عشر من دوري محمد بن سلمان للمحترفين الذي يشهد منافسة قوية في مقدمة الترتيب هذا الموسم على تحقيق اللقب الذي يحمله فريق الهلال الذي يلتقي في نفس الجولة غدا مع فريق ضمك المتواجد في المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، كما شهدت الجولة مباراة ديربي قوية جمعت فريق الأهلي مع الاتحاد وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق بينما فريق الاتفاق تمكن من تحقيق فوز عريض بالأمس ضد أبها برباعية مقابل هدف ليواصل المنافسة شكل قوي على التواجد في المربع الذهبي، وسينطلق موعد مباراة النصر والشباب اليوم في الثامنة وثلث مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

النصر يستضيف الشباب في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز والأخذ بالثأر من خسارته في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة من الدوري، وانتهت بفوز فريق الشباب بهدفين عن طريق أحمد شراحيلي، وبانيجا مقابل هدف وحيد سجله أيمن يحيى سالم للعالمي الذي كان يعاني من النتائج السلبية في تلك الفترة التي تواجد فيها في مراكز متأخرة في جدول الترتيب قبل أن يستعيد توازنه فيما بعد، ويحقق سلسلة طويلة من الانتصارات يأمل في العودة إليها بعد التعادل في آخر مبارياته ضد الفتح بهدف لكل فريق سجله عبد الرازق حمد الله من ركلة جزاء، كما يأمل العالمي في مواصلة الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم كما كان الحال في المباريات العشر الأخيرة في البطولة.

الشباب يأمل في تحقيق فوز يحافظ له على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بغض النظر عن نتيجة مباراة الهلال وضمك في نفس الجولة، حيث يتفوق الشباب حاليا على الهلال بافرق نقطتين، وعلى الأهلي بعد تعادله مع الاتحاد بفارق نقطة لذا فانتصاره ضد النصر سيضمن له البقاء على الصدارة التي حافظ عليها بعد مواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في آخر مبارياته ضد الرائد برباعية مقابل هدف في مباراة سجل فيها أهداف الشباب كلا من الأرجنتيني جوانكا “هدفين”، مارتينز، وبانيجا.

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان السعودي

موعد مباراة النصر والشباب اليوم

8:20 توقيت مكة المكرمة، والبحرين.

9:22 توقيت الإمارات.

7:20 توقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد النصر

تردد ksa sports 3 HD على نايل سات: 12149، أفقي، 27500.

تردد الرياضية السعودية 3: 12015، عمودي، 27500، عرب سات بدر.

معلق مباراة النصر والشباب على السعودية الرياضية: مشاري القرني.