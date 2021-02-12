بدلاء الزمالك في مدرجات استاد القاهرة

تواجد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "البدلاء" في مباراة مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا، في مدرجات استاد القاهرة. يأتي هذا بدلا من تواجدهم على دكة البدلاء وذلك بسبب قرارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف لتطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي تفاديا لفيروس كورونا. ويواجه الزمالك، بطل الجزائر في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تنطلق في التاسعة مساء باستاد القاهرة.

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