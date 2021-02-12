بعد 30 دقيقة.. لاعب مولودية الجزائر ينقذ مرمى فريقه من هدف محقق للزمالك

بالتعادل السلبي

مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الزمالك ومولودية الجزائر،في اللقاء الذي يجمعهما حاليا علي ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ الزمالك بالتمريرات القصيرة فى وسط الملعب للاستحواذ على مجرياته أمام بطل الجزائر.

وباغت عبد الرحمن حشود مرمي محمد أبو جبل من تسديدة قوية من خارج من منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.