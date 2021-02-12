بدأ الزمالك بالتمريرات القصيرة فى وسط الملعب للاستحواذ على مجرياته أمام بطل الجزائر.
وباغت عبد الرحمن حشود مرمي محمد أبو جبل من تسديدة قوية من خارج من منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.
ورد أحمد مصطفى زيزو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى مولودية الجزائر إلى ركلة مرمى.
وباغت إمام عاشور بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.
وتوقفت المباراة لإصابة بلال بن ساحه لاعب مولودية الجزائري في الدقيقة 25.
وأنقذ لاعب مولودية الجزائري مرماه من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء ليخرج الكرة من على خط مرماه في الدقيقة 29.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد 30 دقيقة.. لاعب مولودية الجزائر ينقذ مرمى فريقه من هدف محقق للزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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