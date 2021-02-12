محاولات فاشلة للتسجيل.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك ومولودية الجزائر

انتهت أحداث الشوط الأول، بين فريقي الزمالك ومولودية الجزائر بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ الزمالك بالتمريرات القصيرة فى وسط الملعب للاستحواذ على مجرياته أمام بطل الجزائر.

وباغت عبد الرحمن حشود مرمى محمد أبو جبل من تسديدة قوية من خارج من منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.