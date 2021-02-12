الإسماعيلي يتجاوز هزيمة الاتحاد ويستعد لـ كأس مصر دون راحة

تجاوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى، هزيمته أمام الاتحاد السكندري في الدوري، بالاستعداد، دون راحة، لملاقاة فريق لافيينا، أحد أندية القسم الرابع، بعد غد الأحد، فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

المران اشتمل على خوض الأساسيين تدريبات استشفائية، فيما أدى باقي اللاعبين تدريبات خططية وبدنية بشكل طبيعي.

وأدى حراس المرمى تدريبات قوية، تحت إشراف مدربهم أحمد الدهراوى.

واختتم المران بتقسيمة مصغرة، تم خلالها وضع مجموعة من الخطط الفنية والخططية.