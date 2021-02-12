الأهلي يهزم طلائع الجيش.. ويعتلي صدارة دوري محترفي اليد

فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروس، على نظيره طلائع الجيش والذي يقوده فنيًا خالد بندق، بنتيجة 32 - 23، في إطار الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري المحترفين للموسم الحالي 2020 - 2021.

وانتهى الشوط الأول بتقدم "المارد الأحمر" بنتيجة 15 – 10، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي. وبهذه النتيجة، اعتلى الأهلي صدارة الترتيب العام للمسابقة برصيد 12 نقطة.

ومن المقرر، أن يصطدم "الشياطين الحمر" في الجولة المقبلة مع الغريم التقليدي الزمالك، فيما يلعب الفريق العسكري مع نظيره سبورتنج السكندري.‎