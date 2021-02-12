قبل المواجهة.. نتائج الإسماعيلي أمام فرق المظاليم في كأس مصر

يلتقى النادي الإسماعيلى بمنافسه لافيينا، بعد غد، الأحد، في الدور الــ32 من عمر مسابقة كأس مصر.

واليكم موقف الفرق التى واجهت الدراويش فى مسابقة كأس مصر بعيدًا عن الدورى العام، ويعد لافيينا هو الفريق رقم 70 على مستوى جميع الأندية وجاءت المشاركات السابقة على النحو التالى …

لعب الإسماعيلى 24 مباراة ضد 23 فريقا خلال مشاركاته فى كأس مصر بداية من موسم 29 / 30، فاز 21 تعادل 1 خسر 2 له 73 هدفا عليه 13 هدفا كلين شيت 14 لقاء.

موسم 29 / 30 ..

* دور الـ 16 ” مجموعة القناه ” يوم 6 أبريل 30 فاز على نهضة السويس 8 / صفر

موسم 48 / 49 ..

* دور الـ 16 يوم 23 يناير 49 فاز على أوليمبى الإسماعيلية 4 / 1

موسم 49 / 50 ..

* دور الـ 16 يوم 12 فبراير 50 فاز على شرطة قناة السويس 1 / صفر

موسم 62 / 63 ..

* دور الـ 16 يوم 7 مايو 63 فاز على البحيرة 3 / 1 ” شحته 2 والعربى ” بعد أن إستمرت للأشواط الإضافية

موسم 78 / 79 ..

* دور الـ 16 ” شركة المياه ” ..

– يوم 5 يناير 79 .. 1 / 1 ” أسامه خليل ” تم إعادتها بعد إنتهاء الأشواط الإضافية بالتعادل

– يوم 5 مارس 79 .. 4 / 1 ” على أبو جريشة 2 وأبو بكر غازى وخالد القماش ”

* دور الـ 8 يوم 13 أبريل 79 فاز على غزل شبين 1 / صفر ” محسن عبد الغفار ” بعد أن استمرت للأشواط الإضافية

موسم 89 / 90 ..

* دور الـ 16 ” المجموعات ” ..

– يوم 2 مايو 90 فاز على الحديد والصلب 4 / صفر ” علاء محمود وأحمد رزق وطارق الصاوى وأحمد العجوز ”

– يوم 6 مايو 90 خسر من النيل للأدوية 2 / 3 ” طارق الصاوى 2 ”

موسم 90 / 91 ..

* دور الـ 32 يوم 20 نوفمبر 90 فاز على مصنع 18 بنتيجة 4 / صفر ” ياسر عزت 2 ومحمد القط وشمس حامد ”

موسم 95 / 96 ..

* دور الـ 32 ” المجموعات ” ..

– يوم 5 يناير 96 فاز على اسكان مدينة نصر 2 / صفر ” قدرى لطفى وبشير عبد الصمد ”

– يوم 11 يناير 96 فاز على شربين 3 / 2 ” بشير عبد الصمد 2 وإيهاب جلال ”

– يوم 26 يناير 96 فاز على الصيد 2 / 1 ” عصام عبد العال 2 ”

* دور الـ 16 يوم 6 فبراير 96 خسر من ستيا صفر / 1

موسم 96 / 97 ..

* دور الـ 32 “المجموعات ” يوم 26 يناير 97 فاز على عمال المنصورة 5 / صفر ” بشير عبد الصمد 3 وأحمد فكرى الصغير ومحمد صلاح أبو جريشة ”

موسم 97 / 98 ..

* دور الـ 32 ” المجموعات ” ..

يوم 30 يناير 98 فاز على كهرباء الإسماعيلية 4 / صفر ” حمزه الجمل 2 وأحمد فكرى الصغير وخالد بيبو ”

يوم 7 فبراير 98 فاز على بسيون 5 / صفر ” أحمد فكرى الصغير 2 وإيهاب جلال ومحمد بركات وأحمد سامى ”

موسم 99 / 2000 ..

* دور الـ 32 يوم 4 يناير 2000 فاز على شبان قنا 2 / صفر ” إسلام الشاطر ومحمد صلاح أبو جريشة ”

موسم 2003 / 2004 ..

* دور الـ 32 يوم 7 فبراير 2004 فاز على مالية كفر الزيات 4 / صفر ” محمد محسن أبو جريشة 2 ومحمد يونس وأحمد الجمل ”

* دور الـ 8 يوم 16 يونيه 2004 فاز على الرباط والأنوار 2 / 1 ” عبد الله الشحات وأحمد الجمل ”

موسم 2012 / 2013 ..

* دور الـ 32 يوم 6 يونيه 2013 فاز على الواسطى 4 / صفر ” جون آنطوى 2 ومحمد حمص وعصام على ”

موسم 2016 / 2017 ..

* دور الـ 32 يوم 25 ديسمبر 2016 فاز على عرب الرمل 2 / 1 ” كريم بامبو وأحمد الصعيدى ”

موسم 2018 / 2019 ..

* دور الـ 32 يوم 8 أكتوبر 2018 فاز على ناصر الفكرية 4 / صفر ” عبد الرحمن مجدى وعمر الوحش ومحمد مجدى الجمل وشكرى نجيب ”

موسم 2019 / 2020 ..

* دور الـ 32 يوم 7 ديسمبر 2019 فاز على الإعلاميين 2 / صفر ” محمد مخلوف وبيكيتى دى سيلفا “