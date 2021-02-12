كواليس تراجع مجلس الإسماعيلي عن أول طلب لـ يوفيتش "خاص"

تراجع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عن الموافقة على طلب البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق، باستقدام مدرب عام للفريق من موطنه للانضمام للجهاز المعاون للفريق.

وعلم موقع "دوت الخليج" الاخباري، أن الإسماعيلي وافق على طلب المدير الفني خلال الفترة الماضية، إلا أن الهزيمة التي تلقاها الإسماعيلي أمام الإتحاد السكندري في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس في الدوري، بسبب تراجع الإسماعيلي والاستقرار على أن يكون المدرب العام في جهاز الإسماعيلي، مدربا مصريا وتحديدًا من أبناء نادي الإسماعيلي.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى الاستعداد لملاقاة فريق لافيينا أحد أندية القسم الرابع بعد غد الأحد في دور الـ ٣٢ من بطولة كأس مصر بدون راحة.

المران شمل خوض الأساسيين تدريبات استشفائية فيما أدى باقي اللاعبين تدريبات خططية وبدنية بشكل طبيعي.

وأدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم أحمد الدهراوى.

واختتم المران بتقسيمة مصغرة، تم خلالها وضع مجموعة من الخطط الفنية والخططية.