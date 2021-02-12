بايرن ميونخ يتعاقد مع أوباميكانو من لايبزيج بـ42.5 مليون يورو

وأكد صالحميدزيتش في حوار لـ صحيفة " بيلد " الألمانية، أنهم أنهوا الصفقة منذ فترة، وحصلوا على توقيع أوباميكانو حتى عام 2026.
وأشار صالحميدزيتش أنهم لقوا منافسة شرسة مع كبار الأندية العالمية معددًا مميزاته، وأنهم دفعوا الشرط الجزائي في عقده والمقدر 42.5 مليون يورو.
يذكر أن العديد من الفرق العالمية رغبت في التعاقد مع أوباميكانو مثل برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، وأيضًا تشيلسي ومانشستر يونايتد من إنجلترا.
وتوج بايرن ميونخ الألماني ببطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على تيجريس المكسيكي بهدف نظيف.
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