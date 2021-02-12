ناس مريضة.. كهربا: لست بحاجة لأخذ "اللقطة".. والميدالية جاتلي وأنا في السرير

عبر محمود عبد المنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز المارد الأحمر بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال كهربا في تصريحات لقناة الأهلي:" حزنت للغاية لإبعادي عن المشاركة أمام بالميراس، ظللت في الغرفة 4 أيام وكنت حزين، لكننا فزنا بالبرونزية.. الميدالية جاتلي وأنا على السرير."

وأضاف:" لقطة ايه اللي انا هاخدها ، ألعب في الأهلي نادي كبير، كل خطوة محسوبة عليك ، لو دخلت الحمام مصر كلها هتعرف ، أنا لست بحاجة لأخذ " اللقطة" ، اسمي معروف ومحبوب من الناس كلها ولا أكره أحد وبحب الخير للناس كلها ."

وأكمل:" هذا الكلام ممكن يطلع من الناس المريضة ، نفسي اقول حاجات كتير بس شعار النادي ده يمنعني ، لو مكنش بلعب في الاهلي كنت قولت حاجات كتير أوي."

واختتم قائلًا:"حزين من نفسي لأنني لم أساعد الأهلي بالشكل الكافي منذ قدومي للفريق، ولكن إذا رأيتم عدد الدقائق التي لعبتها فهو عدد قليل ومع ذلك تمكنت من تسجيل الأهداف وصناعتها لكن أتمنى أن أكون أفضل، وإن شاء الله سأفعل المزيد لأسعد ذلك الجمهور."