انت الان تتابع تفاصيل خبر حملة ادعم مروان محسن تتصدر السوشيال ميديا بعد فوز الأهلي ببرونزية المونديال والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انطلقت أمس بعد فوز النادي الأهلي ببرونزية كاس العالم للأندية حملة ادعم مروان محسن، لدعم مروان محسن مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر. جدير بالذكر أن اللاعب قد تعرض لموجة من الانتقادات، و السخرية في أوقات سابقة نظراً لتدنى مستواه و إهداره العديد من الفرص. فاليكم سريعاً ما حدث البارحة و أسباب الحملة المنطلقة لمساندة اللاعب.

مباراة الأهلي بالأمس

لعب الأهلي بالأمس مباراته الثالثة و الأخيرة في كاس العالم للأندية بنسخته الحالية ضد نادى بالميراس البرازيلي، و استطاع الأهلي أن ينتزع الفوز و يحصد المركز الثالث و يفوز بالميدالية البرونزية بالرغم من غياب العديد من لاعبي الأهلي، وكان أبرز الغائبين: على معلول لإصابته في مباراة البايرن، وكذلك محمود كهربا وحسين الشحات اللذان غابا بعد إيقافهما من قبل الفيفا لقيامهم بالسلام على أبو تريكة بعد مباراة البايرن، مما اضطر محمد أبو تريكة بتقديم اعتذار للاعبان ولجماهير الأهلي عبر تويتر.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بالتعادل وفاز الأهلي بضربات الجزاء، و قد تألق محمد الشناوي حارس الأهلي و تمكن صد 3 ضربات جزاء ليهدى فريقه الفوز، و كذلك حصل الشناوي على لقب أفضل لاعب في المباراة، و بذلك يصبح ثاني لاعب الأهلي يحصد هذا اللقب هذا العام بعد ايمن اشرف الذي حصل على افضل لاعب في أولي مباريات الأهلي في كاس العالم للأندية ضد الدحيل القطري.

انطلاق حملة ادعم مروان محسن

بعد انتهت المباراة مباراة الأهلي ضد بالميراس انطلق جميع اللاعبين للاحتفال مع الجماهير بتحقيق المركز الثالث، ما عدا لاعبه مروان محسن الذي استلقى على الأرض و بدت عليه علامات اليأس و هو ما التقطته الكاميرات. جدير بالذكر أن مروان لم يستطع تسجيل ضربة الجزاء و أضاعها، و سرعان ما انتشرت صورة اللاعب في السوشيال ميديا لتبدأ حملة لدعم اللاعب على السوشيال ميديا، و انتشر هاشتاج ادعم مروان محسن.

رد مروان محسن

جاء رد اللاعب على تلك الحملة (حملة ادعم مروان محسن)، عبر نشر تغريده له على تويتر و كذلك نشر صورة على انستجرام احتفالاً بالفوز، و ليشكر الله، و لاعبي الأهلي، وكذلك جمهور الأهلي العظيم، و تعهد على أن يكون القادم افضل.

ويبدو أن الدعم لم يقتصر فقط على الجماهير، فقد اظهر العديد من لاعبي الأهلي دعمهم لمروان سواء في تصريحات أعلاميه أو حتى بالرد على الصورة التي نشرها على انستجرام، و كان من ابرز هؤلاء اللاعبين: محمد هانى، و حسين الشحات، و صلاح محسن، و ايمن اشرف، كذلك محمود كهربا، و احمد الشيخ، و محمود تريزيجيه، و مصطفى شوبير، كذلك جونيور اجاي، و اسلام محارب، و أيضاً محمود وحيد، و محمود متولي.

فهل تكون تلك الحملة حقا هي نقطة انطلاق و بداية جديدة لمروان مع الفريق، و يعود اللاعب للتهديف هذا الذي غاب عنه لفترة طوية؟