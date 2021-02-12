محمد شريف: الأهلي ميتعوضش بفلوس والبطولات أهم من الدولارات

قال محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد للغاية بالبرونزية في كأس العالم للأندية.

وأكد محمد شريف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "حاجة عظيمة جدًا بالبرونزية والأهلي في تاريخه كله مجبش الميدالية دي غير مرة واحدة بس وطبعًا فرحانين جدًا".

وعن رفضه بعض العروض وتفضيل الاستمرار في الأهلي: "الأهلي نادي كبير وشرف لكل لاعب أنه يكون موجود ولو جاي حاجة من برة أكتر ماديًا الأهلي بيعوضني ماديًا ومعنويًا".