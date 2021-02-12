الزمالك يسقط فى فخ التعادل أمام مولودية الجزائر بـ دوري أبطال إفريقيا

سقط الزمالك فى اولي مبارياته الافريقية امام مولودية الجزائر بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة يصبح رصيد الزمالك نقطة، محتلا المركز الاول فى المجموعة الرابعه، وهونفس رصيد مولودية ويحتل المركز الثاني .

بدأ الزمالك بالتمريرات القصيرة فى وسط الملعب للاستحواذ على مجرياته أمام بطل الجزائر.

وباغت عبد الرحمن حشود مرمى محمد أبو جبل من تسديدة قوية من خارج من منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ورد أحمد مصطفى زيزو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى مولودية الجزائر إلى ركلة مرمى.

كما باغت إمام عاشور بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

وتوقفت المباراة لإصابة بلال بن ساحه لاعب مولودية الجزائر في الدقيقة 25.

وجاءت عرضية متقنة من عبد الله جمعة من الطرف الأيسر، ومن ثم خروج ليس في محله من حارس مرمى مولودية الجزائر، ووصلت إلى الونش سددها قوية رائعة لكن أنقذها المدافع معاذ حديد من على خط المرمى فى الدقيقة 29.

وحدث ارتباك دفاعي واضح في صفوف مولودية الجزاء، وتسديدة من فرجاني ساسي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى ثم شتتها خط الدفاع.

و دفع البرتغالي باتشيكو بـ شيكابالا وحميد أحداد بدلا من حازم امام ومروان حمدي قبل إنطلاق الشوط الثاني.

كرة مقوسة رائعة من شيكابالا من خارج منطقة الجزاء على رأس الونش أرسلها إلى أوباما سددها بعيدة عن المرمى.

وسدد حميد أحداد كرة قوية بعد تمريرة رائعه من شيكابالا بكن بجوار القائم الأيسر لمرمى مولودية الجزائر.

كرة عرضية من عبد الله جمعة إلى أوباما داخل منطقة الجزاء سددها بالقدم اليسرى فوق عارضة مرمى مولودية الجزائر.