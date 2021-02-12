محمد شريف: مروان محسن أحسن مهاجم في مصر

قال محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مروان محسن من أفضل لاعبي النادي الأهلي وهو أفضل مهاجم في مصر.
وأكد محمد شريف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مروان محسن مهاجم جيد وأحسن مهاجم في مصر وأي لاعب يواجهه سوء حظ".
وتابع: "أي لاعب بيضيع ضربة جزاء وميسي وكريستيانو بيضيعوا ضربات جزاء وشوفنا برضه عمرو السولية لاعب كبير ومركز ولكنه أضاع ضربة الجزاء".
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