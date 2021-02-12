معنديش مشكلة .. محمد شريف عن استبعاده من التشكيل الأساسي للأهلي

علق محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم مشاركته أساسيًا في صفوف النادي الأهلي بالفترة الماضية.

وقال محمد شريف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أنا موجود وبلعب ومعنديش مشكلة خالص وهموت نفسي في التمرين علشان ألعب أساسي تاني".

وتابع: "معنديش مشكلة خالص في مركز رأس الحربة أو اللعب في مركز الجناح".