لخطفه من الزمالك.. بيراميدز يعرض على عبدالله جمعة 16 مليونا سنويًا

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن دخول نادي بيراميدز في خط المفاوضات مع عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لضمه في الموسم المقبل.

وأكد عمر ربيع في تصريحات عبر برنامجه "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن بيراميدز عرض على اللاعب مبلغ 16 مليون جنيه في الموسم الواحد في الوقت الذي توقف فيه عرض نادي الزمالك عند 5 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن اللاعب يتقاضى في الوقت الحالي ما يقرب من مليون و300 ألف جنيه في الموسم الواحد مع الزمالك.