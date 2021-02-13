الرياضة

النيابة تطلب عقد فرجاني ساسي من الزمالك

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كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن مفاجأة خاصة بـ التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك.

وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن عقد فرجاني ساسي تم طلبه من جانب النيابة في الأيام الماضية بسبب وجود مخالفات مالية.

وأشار إلى أن اللاعب قد يتم استدعاؤه من جانب النيابة في الأيام المقبلة للاستماع لأقواله بسبب المخالفات المالية في العقد.

وأوضح: "ما يحدث مع ساسي لا يخص موضوع مشاركته في المباريات من عدمها ولكن يتم استدعاء اللاعب لمعرفة حقيقة تسلمه المبلغ المكتوب في العقد سواء أكبر أو أقل".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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