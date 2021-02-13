بدر بانون: نفسي الجماهير تحبني زي معلول

وتعرض علي معلول للإصابة في المباراة التي جمعت فريقه ببايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية ليتم استبداله، لكن البعض اتهم اللاعب التونسي بالتهرب من المباراة.
وقال بانون في تصريحات لقناة الأهلي: "علي معلول لو طلع صورة لرجله والإصابة ناس كتير هتطلب السماح.. معلول سخن وكان نفسه يلعب ماتش بالميراس علشان هو بيحب الأهلي".
وأضاف: "علي معلول لاعب كبير، أتمنى أن يحبني جمهور النادي الأهلي كما يحبه".
وعند سؤاله عن إمكانية الاعتزال في الأهلي، قال: "النادي الأهلي فريق كبير وأنا سعيد به، لكنني أضع هدفًا، وهو الاعتزال في نادي الرجاء المغربي وليس غير ذلك".
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