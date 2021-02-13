مدرب مولودية الجزائر: عانينا أمام الزمالك

كشف عبد القادر عمراني المدير الفني لفريق مولودية الجزائر عن صعوبة مباراة الزمالك ، الفريق الذي لعب في نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، فهناك فارق كبير في الإمكانيات بين الزمالك وبين فريقه.

وأوضح أن المولودية يدرك قوة الزمالك جيدا، وكان يلعب بطريقة دفاعية في لقاء اليوم، خاصة وأن المنافس يلعب بطريقة هجومية وبسرعة؛ مما دفعه للعب بحذر، وغلق المساحات أمام لاعبي الزمالك.

وأضاف أنه ليس راضيا عن النتيجة، ولكنها تخدم فريقه من الناحية المعنوية، وستجعل فريقه يأخذ الأمور بهدوء في الفترة المقبلة، ووجه المدير الفني الشكر للاعبي فريقه على الأداء في لقاء اليوم.

وأوضح عمراني أن الزمالك فريق محترم ويدرك قيمته جيدا، وسبق وأن واجهه عندما كان يعمل في الجهاز الفني لبجاية وخسر فريقه وقتها بهدفين مقابل هدف، مضيفا انه سيعمل على تحسن الأداء والنتائج في الفترة المقبلة.

وتعادل الزمالك سلبيا مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.