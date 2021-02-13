الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة المريخ السوداني بعد غد

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته بعد غدٍ الأحد، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني الثلاثاء المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق في بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدًا السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته في الثالثة عصر بعد غدٍ الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.
وعادت بعثة الأهلي اليوم إلى القاهرة بعد تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.
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