معروف يوسف يطالب الزمالك بـ 3 ملايين و800 ألف ويهدد بالفيفا

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي طالب مسئولي نادي الزمالك بالحصول على قيمة مستحقاته المالية المتأخرة والتي تقدر بـ3 ملايين و800 ألف جنيه.
وأوضح عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامجه "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن معروف يوسف هدد بتقديم شكوى ضد الزمالك في الفيفا وذلك حال عدم الحصول على قيمة مستحقاته بشكل ودي.
وأشار إلى أن اللاعب حال قيامه بشكوى الزمالك في الفيفا سيتم تغريم النادي ما يقرب من مليوني دولار.
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