الزمالك راحة من التدريبات غدا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو منح اللاعبين راحة غدا السبت من التدريبات بعد التعادل مع مولودية الجزائر.
ويستأنف الفربق تدريباته يوم الأحد المقبل استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري.
وتعادل الزمالك سلبيا مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.
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