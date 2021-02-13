الرياضة

الزمالك راحة من التدريبات غدا

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو منح اللاعبين  راحة غدا السبت من التدريبات بعد التعادل مع مولودية الجزائر.

ويستأنف الفربق تدريباته يوم الأحد المقبل استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري.

وتعادل الزمالك سلبيا مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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