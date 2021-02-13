باتشيكو: كنا نستحق الفوز.. ومروان حمدي يشارك في مركز حساس

كشف البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة اليوم أمام المولودية كانت قوية أمام فريقين كبار وسنحت فرص لكلا الفريقين ولم يتمكن أي فريق من ترجمة هذه الفرص.

وشدد المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي أن فريقه سيستمر في العمل، موضحا أن فريقه في أخر مباريات خلق العديد من الفرص ولم يترجمها، والفريق سيعمل على تحسين الأوضاع في المباريات المقبلة، بعد التعادل في لقاء المولودية والحصول على نقطة، وأضاف المدير الفني أنه سعيد بأداء الفريق اليوم ولكنه ليس سعيدا بالنتيجة.

وعلق على مشاركة مروان حمدي في لقاء المولودية قائلا: "مروان انضم للفريق منذ 15 يوما وهو يشارك في مركز حساس وكان يؤدي بصورة جيدة في التدريبات".

وقال المدرب: "المهاجم الهداف سعره يكون مرتفعا جدا، وبالتالي يكون من الصعب التعاقد معه".

وأوضح باتشيكو أنه قام باستبدال حازم إمام والاعتماد على زيزو في مركز الظهير الأيمن لزيادة الفاعلية الهجومية، وأشار المدير الفني إلى أن إصابة بن شرقي سبب عدم الاعتماد عليه بصورة أساسية خاصة وأنه لم يتدرب كثيرا مع الفريق.

وتعادل الزمالك سلبيا مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.